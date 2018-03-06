МБА-МОСКВА к маю закроет филиалы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

ООО Банк «МБА-МОСКВА» (100% "дочка" ОАО "Международный банк Азербайджана") принял решение о закрытии филиалов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

"В рамках стратегии приватизации МБА, принято решение о прекращении деятельности филиалов Банк "МБА-МОСКВА" в г.Санкт-Петербурге и в г. Екатеринбурге. Данное решение связано с намерением Банка «МБА-МОСКВА» сконцентрировать на развитии бизнеса в московском регионе", - отмечается в сообщении МБА-МОСКВА.

Плановая дата закрытия филиалов – до 27 апреля 2018 года включительно.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО - российская «дочка» Международного Банка Азербайджана (МБА). Ключевыми направлениями деятельности российского банка являются обслуживание торговли между Азербайджаном и РФ и реализация межправительственных соглашений двух стран, а также обслуживание связанных с Азербайджаном предприятий и граждан - выходцев из республики.

А.Азизов