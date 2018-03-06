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Финансы 06.03.2018 13:32

МБА-МОСКВА к маю закроет филиалы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

ООО Банк «МБА-МОСКВА» (100% "дочка" ОАО "Международный банк Азербайджана") принял решение о закрытии филиалов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

"В рамках стратегии приватизации МБА, принято решение о прекращении деятельности филиалов Банк "МБА-МОСКВА" в г.Санкт-Петербурге и в г. Екатеринбурге. Данное решение связано с намерением Банка «МБА-МОСКВА» сконцентрировать на развитии бизнеса в московском регионе", - отмечается в сообщении МБА-МОСКВА.

Плановая дата закрытия филиалов – до 27 апреля 2018 года включительно.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО - российская «дочка» Международного Банка Азербайджана (МБА). Ключевыми направлениями деятельности российского банка являются обслуживание торговли между Азербайджаном и РФ и реализация межправительственных соглашений двух стран, а также обслуживание связанных с Азербайджаном предприятий и граждан - выходцев из республики.

А.Азизов

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Тэги: МБА, РОССИЯ, ФИЛИАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]