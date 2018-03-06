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Дальнее зарубежье 06.03.2018 13:49

Мощный взрыв прогремел в центре Кабула - СМИ

Мощный взрыв прогремел во вторник в центре афганской столицы, сообщают местные СМИ.

Взрывное устройство сработало на улице Дарул Аман недалеко от медресе "Хотамун Набиин". Подробности произошедшего в сообщении не приводятся.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]