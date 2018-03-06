Доверие между странами это нечто иное, чем доверие между людьми - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что доверительные отношения между государствами нельзя отождествлять с доверием между людьми.
"Если бы вы сейчас меня спросили, девушкам можно верить, я бы на этот счет бы с вами порассуждал. Но когда вы говорите, можно ли каким-то странам верить - это совершенно другая субстанция", - такое мнение В.Путин выразил в фильме Владимира Соловьева "Миропорядок-2018", фрагмент которого был выложен в личном аккаунте телеведущего в соцсети "ВКонтакте".
Так президент ответил на вопрос В.Соловьева, может ли Россия верить своим партнерам.
В.Соловьев, анонсируя премьеру своего нового фильма "Миропорядок-2018" с участием В.Путина, пообещал "честный, прямой разговор, захватывающий".
Как ожидается, фильм будет выложен в личных аккаунтах В.Соловьева в соцсетях.
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