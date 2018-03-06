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СНГ 06.03.2018 14:16

Доверие между странами это нечто иное, чем доверие между людьми - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что доверительные отношения между государствами нельзя отождествлять с доверием между людьми.

"Если бы вы сейчас меня спросили, девушкам можно верить, я бы на этот счет бы с вами порассуждал. Но когда вы говорите, можно ли каким-то странам верить - это совершенно другая субстанция", - такое мнение В.Путин выразил в фильме Владимира Соловьева "Миропорядок-2018", фрагмент которого был выложен в личном аккаунте телеведущего в соцсети "ВКонтакте".

Так президент ответил на вопрос В.Соловьева, может ли Россия верить своим партнерам.

В.Соловьев, анонсируя премьеру своего нового фильма "Миропорядок-2018" с участием В.Путина, пообещал "честный, прямой разговор, захватывающий".

Как ожидается, фильм будет выложен в личных аккаунтах В.Соловьева в соцсетях.

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Тэги: РОССИЯ, СТРАНЫ, ДОВЕРИЕ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]