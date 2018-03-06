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Регион 06.03.2018 14:45

Саммит Турции, РФ и Ирана по Сирии предварительно запланирован на 4 апреля в Стамбуле - турецкий МИД

Лидеры Турции, России и Ирана обсудят ситуацию в Сирии на встрече, проведение которой запланировано на 4 апреля в Стамбуле, сообщил во вторник турецкой газете "Хюрриет" представитель турецкого МИД Хани Аксой.

По его словам, детали саммита будут прорабатываться на уровне глав МИД трех стран в Астане 16 марта.

Ранее о встрече глав МИД России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса по Сирии проинформировало министерство иностранных дел Казахстана.

"Согласно информации, полученной от стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии, министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики намерены встретиться в столице Казахстана 16 марта 2018 года", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

"Министерская встреча в Астане планируется к проведению без наблюдателей и сирийских сторон. По информации от МИД РФ, на встречу будет приглашен Специальный посланник Генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура", - говорится в сообщении МИД Казахстана, распространенном во вторник.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИРАН, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]