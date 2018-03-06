Делегация Южной Кореи вернулась из Пхеньяна, доложит своему президенту о результатах визита

Правительственная делегация Южной Кореи во вторник возвратилась на родину после визита в КНДР, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данным АП, сразу после возвращения члены делегации направились в президентскую резиденцию в Сеуле, чтобы предоставить президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину доклад о результатах поездки.
Ожидается, что позднее во вторник офис южнокорейского президента проведет пресс-конференцию на эту тему.
Представительная делегация из Южной Кореи прибыла в Пхеньян с двухдневным визитом в понедельник. В нее вошли 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.
По данным южнокорейского телеканала Уай-Ти-Эн, на встрече в Пхеньяне северокорейский лидер Ким Чен Ын и делегация Южной Кореи обменялись мнениями по вопросам поиска путей ослабления военной напряженности на Корейском полуострове и активизации разностороннего диалога и сотрудничества.
Отмечается, что на встрече южнокорейская делегация передала лидеру КНДР письмо от президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Ранее депутат Национального собрания Южной Кореи, руководитель двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ён сообщил, что на встрече в Пхеньяне с Ким Чен Ыном делегация обсудила вопросы проведения межкорейского саммита и переговоров между США и КНДР
В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в сообщении о встрече отметило, что была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита.
ЦТАК информирует, что Ким Чен Ын "тепло встретил" южнокорейских посланников.
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