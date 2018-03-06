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Дальнее зарубежье 06.03.2018 15:01

Делегация Южной Кореи вернулась из Пхеньяна, доложит своему президенту о результатах визита

Правительственная делегация Южной Кореи во вторник возвратилась на родину после визита в КНДР, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным АП, сразу после возвращения члены делегации направились в президентскую резиденцию в Сеуле, чтобы предоставить президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину доклад о результатах поездки.

Ожидается, что позднее во вторник офис южнокорейского президента проведет пресс-конференцию на эту тему.

Представительная делегация из Южной Кореи прибыла в Пхеньян с двухдневным визитом в понедельник. В нее вошли 10 высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе руководитель Национальной разведывательной службы и советник президента по национальной безопасности.

По данным южнокорейского телеканала Уай-Ти-Эн, на встрече в Пхеньяне северокорейский лидер Ким Чен Ын и делегация Южной Кореи обменялись мнениями по вопросам поиска путей ослабления военной напряженности на Корейском полуострове и активизации разностороннего диалога и сотрудничества.

Отмечается, что на встрече южнокорейская делегация передала лидеру КНДР письмо от президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Ранее депутат Национального собрания Южной Кореи, руководитель двухпартийной депутатской группы по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии Чон Дон Ён сообщил, что на встрече в Пхеньяне с Ким Чен Ыном делегация обсудила вопросы проведения межкорейского саммита и переговоров между США и КНДР

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в сообщении о встрече отметило, что была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита.

ЦТАК информирует, что Ким Чен Ын "тепло встретил" южнокорейских посланников.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ДЕЛЕГАЦИЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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