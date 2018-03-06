Азербайджан и Казахстан планируют проведение Дней культуры в 2019-2020гг

Азербайджан в 2017 году посетили 37 тыс. туристов из Казахстана, заявил министр культуры и туризма (МКТ) Азербайджана Абульфас Гараев.

А.Гараев принял во вторник посла Казахстана в Азербайджане Бейбита Исабаева, сообщает ведомство.

«Рост турпотока в 2017 году в Азербайджан составил 20%. Количество туристов из Казахстана, посетивших в 2017 году Азербайджан, составило 37 тыс. человек»,- сказал А.Гараев.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы участия азербайджанской стороны в праздничных мероприятиях по случаю 20-летия города Астана, обменялись мнениями по проведению Дней культуры в 2019-2020 гг.

Ф.Исазаде