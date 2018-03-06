Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0992 RUR   0.0301 GBR   2.3529 TRY   0.4466

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.57 Brent   65.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 8 Мар 16° 9 Мар 11°

Дальнее зарубежье 06.03.2018 15:23

Эрдоган обвиняет международное сообщество в бездействии в связи с ситуацией в Восточной Гуте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал международное сообщество за бездействие в отношении происходящего в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

"Происходящее в Восточной Гуте бесчеловечно. СБ ООН принял резолюции по ситуации в пригороде Дамаска. Для чего человечеству нужны резолюции, условия которых не выполняются? Человечество просто обманывают, вводят в заблуждение", - заявил Р.Т.Эрдоган во вторник, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

"Турция не зря каждый раз напоминает, что мир больше, чем пять постоянных членов СБ ООН", - отметил президент, которого цитируют турецкие СМИ.

СБ ООН недавно принял резолюцию, предусматривающую установление в Сирии месячного перемирия. Запад обвиняет Россию в том, что она поддерживает обстрелы Восточной Гуты сирийскими правительственными силами, нарушая положения резолюции.

Москва отвергает эти обвинения, заявляя, что операция продолжается против засевших в этом пригороде Дамаска террористов, которые обстреливают столицу, в том числе и российское посольство.

Р.Т.Эрдоган также заявил, что при поддержке правительства Сирии на границе с Турцией террористами создается коридор.

"Поскольку планы создать террористический коридор вдоль сирийско-турецкой границы в больше степени согласованы с режимом Асада, то тут мишень у террористов одна - Турция", - сказал глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ООН


Похожие новости


Эрдоган сообщил, что выдвижение сирийских военных в Африн было остановлено вскоре после его разговора с Кремлем Анкара поддерживает постоянный контакт с Москвой и Тегераном по Сирии, ожидает новых переговоров - Эрдоган Рухани заявил о важности трехстороннего сотрудничества Ирана, России и Турции для развития региона Президент Франции предостерег Анкару от пересмотра целей турецкой операции в Сирии Эрдоган обещает продолжать операцию на севере Сирии до гибели последнего террориста Анкара рассчитывает уничтожить террористов вдоль сирийской границы с Турцией, а не только в Африне - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]