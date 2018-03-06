Эрдоган обвиняет международное сообщество в бездействии в связи с ситуацией в Восточной Гуте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал международное сообщество за бездействие в отношении происходящего в пригороде Дамаска Восточной Гуте.
"Происходящее в Восточной Гуте бесчеловечно. СБ ООН принял резолюции по ситуации в пригороде Дамаска. Для чего человечеству нужны резолюции, условия которых не выполняются? Человечество просто обманывают, вводят в заблуждение", - заявил Р.Т.Эрдоган во вторник, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.
"Турция не зря каждый раз напоминает, что мир больше, чем пять постоянных членов СБ ООН", - отметил президент, которого цитируют турецкие СМИ.
СБ ООН недавно принял резолюцию, предусматривающую установление в Сирии месячного перемирия. Запад обвиняет Россию в том, что она поддерживает обстрелы Восточной Гуты сирийскими правительственными силами, нарушая положения резолюции.
Москва отвергает эти обвинения, заявляя, что операция продолжается против засевших в этом пригороде Дамаска террористов, которые обстреливают столицу, в том числе и российское посольство.
Р.Т.Эрдоган также заявил, что при поддержке правительства Сирии на границе с Турцией террористами создается коридор.
"Поскольку планы создать террористический коридор вдоль сирийско-турецкой границы в больше степени согласованы с режимом Асада, то тут мишень у террористов одна - Турция", - сказал глава государства.
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