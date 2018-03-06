Ситуация с судами с ЕС по свинине будет перманентной - Данкверт

Ситуация с судами с ЕС по свинине будет перманентной, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Ситуация перманентная с точки зрения того, что европейцам нужно ведь своим фермерам что-то сказать (по поводу закрытия поставок свинины в РФ - ИФ). Мы еще в 2014 году предлагали европейцам провести двусторонние переговоры с каждой страной, и каждая страна гарантировала бы, что она будет делать для обеспечения безопасности поставок", - заявил С.Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" во вторник.

"Но наши коллеги в Брюсселе сказали: "Нет. Мы единое целое - либо все, либо никто". А теперь европейским фермерам надо сказать, кто за это ответит. Вот они и стараются судиться. За это время, может, кто-то на пенсию уйдет, кто-то работу поменяет, и никто не вспомнит, кто вчера принимал это решение", - продолжил он.

По словам С.Данкверта, "европейские страны были лишены возможности двусторонне урегулировать тот вопрос, который, вполне вероятно, сохранил бы сотни миллионов долларов европейских фермеров". "В результат он позволил заработать сотни миллионов долларов российским предпринимателям. Ответные меры очень хорошо влияют на развитие", - заявил глава Россельхознадзора.

Как сообщалось, Россельхознадзор в начале 2014 года ввел запрет на поставки свиней, свинины и некоторых видов свиноводческой продукции из Евросоюза из-за случаев АЧС на территории ЕС. В апреле 2014 года ЕС начал процедуру оспаривания этой меры. По данным представительства ЕС, закрыв свой рынок для европейской свинины, Россия урезала почти 25% экспорта свинины из Евросоюза. В 2013 году ЕС поставила в Россию свинины на 1,4 млрд евро. Запрет привел к падению цен и перенасыщению свининой рынка ЕС.

В августе 2016 года экспертная группа ВТО постановила, что введенный Россией запрет на импорт живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из ЕС является неправомерным с точки зрения правил международной торговли. После этого РФ подала апелляцию, но в феврале 2017 года апелляционный орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС "является незаконным в соответствии с международными правилами торговли".

Между тем Минэкономразвития отмечало, что РФ не разделяет ряд выводов третейской группы и апелляционного органа ВТО по спору о запрете.

Как заявлял "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков, заявка Евросоюза в ВТО о возможной компенсации от РФ в размере 1,4 млрд евро в год безосновательна, так как Россия уже выполнила решение панели арбитров ВТО. Россельхознадзор 6 декабря 2017 года признал утратившими силу акты, которые ограничивали импорт живых свиней и продукции свиноводства из стран ЕС в связи с распространением АЧС. Однако запрет продолжает действовать в рамках российского продовольственного эмбарго.

В конце января глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что на Давосском форуме в ходе консультаций с коллегами из ЕС российской делегации удалось снять все риски в споре по вопросу о возможной компенсации 1,4 млрд евро из-за запрета поставок европейской свинины.