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Дальнее зарубежье 06.03.2018 14:55

Пассажир самолета "Маскат-Каир" пытался прорваться в кабину пилотов

Пассажир самолета египетской авиакомпании Egypt Air, следовавшего из столицы Омана в Каир, во вторник напал на членов экипажа и попытался прорваться в кабину пилотов, сообщают египетские СМИ.

Нападение произошло через 26 минут после вылета из аэропорта Маската. Информации о пострадавших в результате нападения на данный момент нет.

Самолет вернулся в аэропорт столицы Омана.

Полиция задержала нападавшего и начала расследование происшествия.

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Тэги: ОМАН, САМОЛЕТ, ПАССАЖИР, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]