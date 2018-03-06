ГТК Азербайджана увеличил в январе-феврале перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 28%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-феврале 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 445 млн 751,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-феврале 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 347 млн 616,08 тыс. манатов. Таким образом, в январе-феврале 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 28,2%.
За январь-февраль 2018 года сборы по НДС составили 308 млн 710 тыс. манатов, акцизам – 13 млн 170,9 тыс. манатов, дорожному налогу - 5 млн 417,3 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 118 млн 453,7 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 2 млрд 430 млн манат.
Н.Аббасова
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