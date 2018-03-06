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Финансы 06.03.2018 15:05

ГТК Азербайджана увеличил в январе-феврале перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 28%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-феврале 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 445 млн 751,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-феврале 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 347 млн 616,08 тыс. манатов. Таким образом, в январе-феврале 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 28,2%.

За январь-февраль 2018 года сборы по НДС составили 308 млн 710 тыс. манатов, акцизам – 13 млн 170,9 тыс. манатов, дорожному налогу - 5 млн 417,3 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 118 млн 453,7 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 2 млрд 430 млн манат.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГТК, ГОСБЮДЖЕТ, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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