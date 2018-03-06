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Внутренняя политика 06.03.2018 15:38

Азербайджан в 2018 году наладит производство новой снайперской винтовки и ручного пулемета особого назначения

Азербайджан в 2018 году наладит производство новой снайперской винтовки, ручного пулемета особого назначения и автоматической пушки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2018 году станет возможным производство новой продукции военного назначения. Планируется налаживание производства новой снайперской винтовки калибром 12,7 мм, ручного пулемета особого назначения и автоматической пушки»,- отмечается в отчете правительства Азербайджана по итогам 2017 года.

Кроме того, предприятия оборонпрома Азербайджана также наладят выпуск патрульного автомобиля.

Наряду с этим, в 2018 году планируется начать производство патронов различного калибра, четырех видов боевого заряда для гранатометов, взрывателей для боеприпасов, стволов различного калибра, корпусов и гильз для снарядов артиллерийских и танковых пушек.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОБОРОНА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]