Итальянские левоцентристы недовольны затянувшейся отставкой главы Демократической партии Ренци

Представители итальянских левоцентристских партий недовольны тем, что секретарь Демократической партии Италии Маттео Ренци затянул с отставкой, сообщает во вторник агентство АНСА

"Невозможно понять решение Ренци уйти в отставку и в то же время задержку, связанную с отсутствием точной даты этой отставки", - сказал заместитель лидера Демократической партии в сенате Луиджи Дзанда.

"Отставка лидера - это серьезная вещь. Либо ты уходишь, либо нет", - добавил он.

Подобные действия М.Ренци также раскритиковали министр юстиции Италии Андреа Орландо и министр по связям с парламентом Анна Финоккьяро.

После прошедших на выходных парламентских выборов М.Ренци заявил, что оставляет руководство Демократической партии. Он отметил, что новый секретарь партии будет избран на внутрипартийных выборах, которые будут организованы уже после того, как новый парламент и правительство принесут присягу.

Согласно данным после обработки 99,9% бюллетеней, Демократическая партия Италии набрала 18,7% голосов избирателей в нижней палате парламента Италии и 19,1% в верхней палате. Агентство АНСА назвало прошедшие выборы для демократов "темнейшим часом".

Движение же "Пять звезд", согласно этим данным, получило 32,7% в нижней палате и 32,2% в верхней. Партия "Лига" набрала 17,4% и 17,6% соответственно.