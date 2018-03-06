SOCAR и UNDP продолжат сотрудничество в сфере изменения климата

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Программа развития ООН (UNDP) договорились о продолжении сотрудничества в сфере изменения климата, говорится в сообщении SOCAR.
«SOCAR и UNDP во вторник подписали Протокол о намерениях, предусматривающий продолжение сотрудничества и реализацию совместных проектов в сферах изменения климата, энергоэффективности, сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу и защиты окружающей среды», - отмечается в информации.
По данным SOCAR, Госнефтекомпания Азербайджана с 2015 года совместно с UNDP и Глобальным экологическим фондом реализует проект «Национальные планы деятельности по сокращению углеродных выбросов в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана» (NAMA).
Проект NAMA реализуется по трем направлениям: повышение энергоэффективности зданий; переход автотранспорта на альтернативное топливо; сбор попутного газа с нефтяных скважин.
К настоящему времени в рамках проекта установлено 6 малых ветряных турбин и солнечные панели мощностью 63 кВт. Также на месторождении Заглы-Зейве нефтегазодобывающего управления «Сиазаньнефть» начался процесс сбора и переработки попутного газа с 63 скважин для передачи его на нужды населения. Проект предусматривает сбор 6,8 млн кубометров газа в год.
Проект завершится в 2020 году.
Н.Аббасова
ЦИК Азербайджана изучает документы 7 претендентов в президенты
Предприятия Миноборонпрома Азербайджана в 2017 году изготовили продукции на $164 млн
Азербайджан в 2018 году наладит производство новой снайперской винтовки и ручного пулемета особого назначения
Азербайджанские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого за убийство, при переходе в Грузию
Азербайджан и Казахстан планируют проведение Дней культуры в 2019-2020гг
Пожар в наркоцентре в Баку совершил пациент, страдающий белой горячкой - МВД и Генпрокуратура Азербайджана
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Президент Киргизии назначил Сагынбека Исмаилова директором Антикоррупционной службы ГКНБ
КНДР готова заморозить ядерные и ракетные испытания на время переговоров с США - власти Южной Кореи
Президент Киргизии проверит сообщения о нахождении в багдадской тюрьме трех соотечественниц, задержанных в ходе операции против ИГИЛ
Итоги выборов президента в Армении – очередное предательство Ереваном Москвы
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Началась регистрация на 7-ой «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
БВШН проведет III Международный Форум SOCAR
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации