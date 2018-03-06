SOCAR и UNDP продолжат сотрудничество в сфере изменения климата

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Программа развития ООН (UNDP) договорились о продолжении сотрудничества в сфере изменения климата, говорится в сообщении SOCAR.

«SOCAR и UNDP во вторник подписали Протокол о намерениях, предусматривающий продолжение сотрудничества и реализацию совместных проектов в сферах изменения климата, энергоэффективности, сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу и защиты окружающей среды», - отмечается в информации.

По данным SOCAR, Госнефтекомпания Азербайджана с 2015 года совместно с UNDP и Глобальным экологическим фондом реализует проект «Национальные планы деятельности по сокращению углеродных выбросов в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана» (NAMA).

Проект NAMA реализуется по трем направлениям: повышение энергоэффективности зданий; переход автотранспорта на альтернативное топливо; сбор попутного газа с нефтяных скважин.

К настоящему времени в рамках проекта установлено 6 малых ветряных турбин и солнечные панели мощностью 63 кВт. Также на месторождении Заглы-Зейве нефтегазодобывающего управления «Сиазаньнефть» начался процесс сбора и переработки попутного газа с 63 скважин для передачи его на нужды населения. Проект предусматривает сбор 6,8 млн кубометров газа в год.

Проект завершится в 2020 году.

Н.Аббасова