Правительство Армении сокращает число министерств

Правительство Армении приняло решение сократить число министерств в новом кабмине, который начнет действовать с апреля 2018 года.
"Правительство Армении будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух заместителей премьер-министра. В составе правительства вместо нынешних 18 будут действовать 17 министерств", - сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян на заседании парламента, представляя законопроект о составе и деятельности правительства.
По его словам, будет упразднено министерство международной экономической интеграции и реформ.
2 марта, в соответствии с новой Конституцией, парламент Армении избрал нового президента сроком на семь лет. Им стал экс-премьер республики Армен Саркисян.
Новый президент Армении вступит в должность 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку. С вступлением в должность нового президента страна полностью перейдет к парламентской форме правления.
Ожидается, что кандидатуры на пост главы правительства должны быть выдвинуты в середине апреля, а выборы проведены в начале мая. Кандидата в премьеры выдвигает парламентское большинство. Выборы также проводит парламент.
Полномочия действующего президента Армении С.Саргсяна истекают 9 апреля.
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