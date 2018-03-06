Правительство Армении сокращает число министерств

Правительство Армении приняло решение сократить число министерств в новом кабмине, который начнет действовать с апреля 2018 года.

"Правительство Армении будет состоять из премьер-министра, первого вице-премьера, двух заместителей премьер-министра. В составе правительства вместо нынешних 18 будут действовать 17 министерств", - сказал министр юстиции Армении Давид Арутюнян на заседании парламента, представляя законопроект о составе и деятельности правительства.

По его словам, будет упразднено министерство международной экономической интеграции и реформ.

2 марта, в соответствии с новой Конституцией, парламент Армении избрал нового президента сроком на семь лет. Им стал экс-премьер республики Армен Саркисян.

Новый президент Армении вступит в должность 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку. С вступлением в должность нового президента страна полностью перейдет к парламентской форме правления.

Ожидается, что кандидатуры на пост главы правительства должны быть выдвинуты в середине апреля, а выборы проведены в начале мая. Кандидата в премьеры выдвигает парламентское большинство. Выборы также проводит парламент.

Полномочия действующего президента Армении С.Саргсяна истекают 9 апреля.