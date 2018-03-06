МККК опровергает сообщения о приостановке своих операций в Восточной Гуте

Делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК) опровергла во вторник появившиеся сообщения о том, что она приостанавливает свои операции в Восточной Гуте.

"Появились сообщения о том, что после вчерашнего конвоя с гуманитарной помощью мы приостанавливаем наши операции в Восточной Гуте. Это неправда", - говорится в заявлении делегации МККК, распространенном во вторник в ее микроблоке в Твиттере.

"Напротив, мы делаем все возможное для того, чтобы оказать еще большую помощь еще большему количеству людей. И мы не остановимся до тех пор, пока не сделаем этого", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что МККК вынужден прекратить доставку гуманитарной помощи жителям пригорода Дамаска - Восточной Гуты. Утверждалось, что такое решение международная организация приняла из-за ухудшившейся обстановки в сфере безопасности в этом районе.

Со слов представителя МККК в Сирии Инги Седки сообщалось, что накануне колонна грузовиков доставила в Восточную Гуту часть гуманитарной помощи, но из-за обстрелов миссию пришлось прервать.