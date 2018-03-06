Дамаск и его союзники пренебрегают резолюцией СБ ООН, считают в руководстве ЕС

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христос Стилианидес заявили об отсутствии прогресса в выполнении резолюции 2401 Совета Безопасности ООН от 24 февраля 2018 года о немедленном прекращении военных действий в течение, по меньшей мере, 30 дней на всей территории Сирии.
"Напротив, сирийский режим и его союзники продолжали свое военное наступление с вопиющим пренебрежением к положениям резолюции, человеческим страданиям и международному гуманитарному праву. Одно лишь присутствие (группировки - ИФ) "Хайат Тахрир аль-Шам" в Восточной Гуте не может оправдать продолжающийся неизбирательный обстрел и бомбардировки гражданского населения и медицинских учреждений, а именно это происходит в Восточной Гуте", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.
По их словам, долгосрочная осада, ведущая к голоданию людей, и неизбирательные обстрелы гражданского населения могут считаться военными преступлениями.
"Виновные в них будут нести ответственность за свои деяния. Поэтому мы полностью поддерживаем начало расследования ООН по этому вопросу", - подчеркивается в документе.
В нем отмечается как "небольшой позитивный шаг" разрешение 5 марта конвою помощи ООН въехать в Думу с медицинским грузом и продовольственными товарами для 27,5 тыс. человек. Но в то же время сообщается о разочаровании тем, что сирийский режим при этом не допустил критически важные предметы медицинского назначения при явном нарушении международного гуманитарного права. К тому же один конвой - это объем помощи, далекий от достаточного, указывают Ф.Могерини и Х.Стилианидес.
По их данным, список тех, кто нуждается в медицинской эвакуации с осажденной территории, вырос более чем до тысячи человек, включая многих женщин и детей.
"То, что нам срочно необходимо сейчас, - это полное соблюдение соглашения о прекращении огня, согласованного в резолюции 2401 СБ ООН. Российское предложение о ежедневной пятичасовой паузе просто недостаточно для того, чтобы гуманитарные работники могли оказывать помощь наиболее нуждающимся в ней людям и эвакуировать тех, кто не может лечиться на месте. Сторонам конфликта на местах необходимо обеспечить беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ тем, кто пытается спасти жизни", - гласит заявление.
В нем дается заверение, что Европейский союз будет продолжать работать для полного осуществления резолюций СБ ООН и соблюдения международного права.
"Мы будем использовать ООН и международные форумы, чтобы продолжать настаивать на осуществлении резолюции 2401 СБ ООН. Мы призываем гарантов прекращения огня в районах деэскалации оправдать ожидания международного сообщества и в полной мере выполнять свои обязанности по оказанию помощи в том, чтобы остановить эти атаки", - подчеркнули Ф.Могерини и Х.Стилианидес.
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