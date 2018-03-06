Россия и Иран обсудили вопросы судоходства и морских перевозок

Россия и Иран обсудили вопросы судоходства, морских перевозок и увеличения грузооборота между странами, следует из проекта протокола 14-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомился "Интерфакс".

Стороны договорились продолжить работу по увеличению грузооборота, который в 2017 году составил свыше 2 млн тонн, говорится в проекте протокола.

Согласно документу иранская сторона также подняла вопрос о дноуглублении на Волго-Каспийском морском канале. В свою очередь российская сторона проинформировала партнеров о том, что в 2017 году были проведены дноуглубительные работы объемом 4,7 млн тонн куб. м. В настоящее время суда с осадкой 4,2 м могут двигаться по каналу.

Как сообщалось, в навигацию 2014-2016гг. судоходные компании и грузовладельцы столкнулись с проблемами судоходства ни Нижней Волге из-за беспрецедентно низкого уровня воды. На некоторых участках Волго-Каспийского из-за обмеления глубина составляла всего 3,7 метра, при проектной проходной осадка судов 4,2 м.

Заседание межправкомиссии проходит во вторник в Москве. Сопредседателей комиссии являются министр энергетики России Александр Новак и министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасьян.