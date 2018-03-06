Франция, Италия и Австрия стали лидерами спроса в зимнем сезоне у российских горнолыжников

Франция, Италия и Австрия стали лидерами спроса у российских лыжников среди зарубежных направлений отдыха прошедшей зимой, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Среди направлений зарубежного отдыха россиян в зимнем сезоне первое место занял Сочи. Также среди лидеров - Таиланд, Индия, ОАЭ, Турция, Вьетнам и экскурсионная Европа - Чехия, Австрия, Франция. На популярных направлениях горнолыжного отдыха прирост составил от 15% до 34%, причем наилучшую динамику показали Франция, Италия и Австрия. Эти страны стали лидерами спроса у российских горнолыжников", - сказала она.

При этом спрос на отдых во Франции у туроператоров вырос на 34%, в Италии - на 32%, в Австрии - на 20%. М.Ломидзе добавила, что по общему турпотоку среди зарубежных горнолыжных направлений первое место заняла Австрия.

"Италия, видя рост турпотока, намерена активнее привлекать туристов и в следующем году", - подчеркнула эксперт.

Она добавила, что спрос на морские круизы у россиян в зимнем сезоне вырос на 20%. При этом лидеры спроса - круизы по Средиземноморью и Персидскому заливу.