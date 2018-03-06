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Дальнее зарубежье 06.03.2018 19:49

Франция, Италия и Австрия стали лидерами спроса в зимнем сезоне у российских горнолыжников

Франция, Италия и Австрия стали лидерами спроса у российских лыжников среди зарубежных направлений отдыха прошедшей зимой, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Среди направлений зарубежного отдыха россиян в зимнем сезоне первое место занял Сочи. Также среди лидеров - Таиланд, Индия, ОАЭ, Турция, Вьетнам и экскурсионная Европа - Чехия, Австрия, Франция. На популярных направлениях горнолыжного отдыха прирост составил от 15% до 34%, причем наилучшую динамику показали Франция, Италия и Австрия. Эти страны стали лидерами спроса у российских горнолыжников", - сказала она.

При этом спрос на отдых во Франции у туроператоров вырос на 34%, в Италии - на 32%, в Австрии - на 20%. М.Ломидзе добавила, что по общему турпотоку среди зарубежных горнолыжных направлений первое место заняла Австрия.

"Италия, видя рост турпотока, намерена активнее привлекать туристов и в следующем году", - подчеркнула эксперт.

Она добавила, что спрос на морские круизы у россиян в зимнем сезоне вырос на 20%. При этом лидеры спроса - круизы по Средиземноморью и Персидскому заливу.

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Тэги: РОССИЯ, ЗИМА, ТУРИЗМ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]