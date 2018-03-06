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СНГ 06.03.2018 20:00

Путин перечислил главные направления профессиональной деятельности в РФ: цифровизация экономики, робототехника, искусственный интеллект

Президент РФ Владимир Путин назвал самые востребованные направления профессиональной деятельности в России.

"У нас много главных направлений. Это цифровизация экономики, робототехника, это искусственный интеллект, это все, что связано с биологией, медициной и генетикой", - сказал В.Путин, выступая на VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи.

Он отметил, что такое разнообразие важных направлений развития страны даёт каждому шанс найти себя.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РАЗВИТИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]