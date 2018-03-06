Путин перечислил главные направления профессиональной деятельности в РФ: цифровизация экономики, робототехника, искусственный интеллект

Президент РФ Владимир Путин назвал самые востребованные направления профессиональной деятельности в России.

"У нас много главных направлений. Это цифровизация экономики, робототехника, это искусственный интеллект, это все, что связано с биологией, медициной и генетикой", - сказал В.Путин, выступая на VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи.

Он отметил, что такое разнообразие важных направлений развития страны даёт каждому шанс найти себя.