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Дальнее зарубежье 06.03.2018 20:16

Трамп назвал выдумкой слухи о "хаосе" в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ряд западных изданий распространяют не соответствующую действительности информацию о ситуации Белом доме.

"Новые сообщения "фейковых СМИ" - о том, что в Белом доме царит хаос. Это не так! Люди всегда приходят и уходят, и я хочу вести с ними диалог, прежде чем принимать окончательное решение. В настоящий момент я по-прежнему хотел бы сменить несколько человек, всегда стремясь к совершенству. Но это не хаос, а энергия!", - написал американский президент в своем "Твиттере".

По данным издания "Хилл", такое заявление Д.Трамп сделал после того, как экс-советник президента Сэм Нанберг заявил о намерении проигнорировать повестку в суд от Роберта Мюллера. В полученной им повестке указывалось, что спецпрокурор Р.Мюллер вызвал его для дачи показаний по так называемому "российскому делу".

Впоследствии С.Нанберг в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" уточнил, что готов сотрудничать с Р.Мюллером в том случае, если объем полномочий спецпрокурора будет уменьшен.

В свою очередь, представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге напомнила о том, что "С.Нанберг не работал в Белом доме, поэтому не обладает достаточной информацией". При этом она подчеркнула, что администрация Д.Трампа продолжает тесно сотрудничать с Р.Мюллером.

Р.Мюллер ведет расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения о вмешательстве в выборы.

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Тэги: США, ТРАМП, АДМИНИСТРАЦИЯ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]