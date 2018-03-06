По факту крушения Ан-26 в Хмеймиме организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов - прокуратура

Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГВП.

"По факту крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказал представитель ведомства во вторник.

Он отметил при этом, что "в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования".

По предварительным данным, 32 человека погибли в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

"Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны РФ.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - сообщили в военном ведомстве.