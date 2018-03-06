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Происшествия 06.03.2018 18:30

По факту крушения Ан-26 в Хмеймиме организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов - прокуратура

Главная военная прокуратура организовала проверку в связи с авиакатастрофой военно-транспортного самолета на базе Хмеймим в Сирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГВП.

"По факту крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказал представитель ведомства во вторник.

Он отметил при этом, что "в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования".

По предварительным данным, 32 человека погибли в результате крушения российского транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили во вторник в министерстве обороны РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

"Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны РФ.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - сообщили в военном ведомстве.

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, САМОЛЕТ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]