Союз золотопромышленников РФ прогнозирует волатильность на рынке золота в 2018 г со средней ценой $1310

Союз золотопромышленников РФ считает, что волатильность цены на золото в 2018 году сохранится на высоком уровне - в диапазоне $1200-1450 за унцию, сообщил глава организации Сергей Кашуба на конференции "Золото России".

Но в целом прогноз средней цены на 2018 год - $1310, сообщил С.Кашуба. В 2017 году мировые цены на золото в среднем составили $1257 за унцию, то есть прогноз Союза золотопромышленников на 2018 год подразумевает рост на 4%.

Среди факторов, которые будут способствовать росту цены, Союз золотопромышленников отмечает выход мировой экономики из кризиса, политику президента США Дональда Трампа, направленную на снижение курса доллара к основной корзине валют, напряженность геополитической ситуации (Северная Корея, Ближний Восток).

Восстановление высокого уровня цены на стабильном уровне $1400-1500 за унцию возможно лишь тогда, когда реально существенно сократится предложение золота на мировом рынке, считает Союз золотопромышленников. "Мы считаем, что до сих пор добыча золота в мире не покатилась вниз, а вышла на некое плато, на котором еще, может быть, 2-3 года продержится. Соответственно, уход большого количества золота с рынка мы не ожидаем в этом году и, может быть, даже в следующем. Поэтому этот фактор не будет способствовать повышательной тенденции на золото", - заявил в своем выступлении С.Кашуба.

Для сравнения, дневной бенчмарк цены золота во вторник - $1324,95 за унцию.