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Бизнес и законодательство 06.03.2018 20:58

Союз золотопромышленников РФ прогнозирует волатильность на рынке золота в 2018 г со средней ценой $1310

Союз золотопромышленников РФ считает, что волатильность цены на золото в 2018 году сохранится на высоком уровне - в диапазоне $1200-1450 за унцию, сообщил глава организации Сергей Кашуба на конференции "Золото России".

Но в целом прогноз средней цены на 2018 год - $1310, сообщил С.Кашуба. В 2017 году мировые цены на золото в среднем составили $1257 за унцию, то есть прогноз Союза золотопромышленников на 2018 год подразумевает рост на 4%.

Среди факторов, которые будут способствовать росту цены, Союз золотопромышленников отмечает выход мировой экономики из кризиса, политику президента США Дональда Трампа, направленную на снижение курса доллара к основной корзине валют, напряженность геополитической ситуации (Северная Корея, Ближний Восток).

Восстановление высокого уровня цены на стабильном уровне $1400-1500 за унцию возможно лишь тогда, когда реально существенно сократится предложение золота на мировом рынке, считает Союз золотопромышленников. "Мы считаем, что до сих пор добыча золота в мире не покатилась вниз, а вышла на некое плато, на котором еще, может быть, 2-3 года продержится. Соответственно, уход большого количества золота с рынка мы не ожидаем в этом году и, может быть, даже в следующем. Поэтому этот фактор не будет способствовать повышательной тенденции на золото", - заявил в своем выступлении С.Кашуба.

Для сравнения, дневной бенчмарк цены золота во вторник - $1324,95 за унцию.

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Тэги: ЗОЛОТО, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]