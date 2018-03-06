Союз золотопромышленников РФ прогнозирует волатильность на рынке золота в 2018 г со средней ценой $1310

Союз золотопромышленников РФ считает, что волатильность цены на золото в 2018 году сохранится на высоком уровне - в диапазоне $1200-1450 за унцию, сообщил глава организации Сергей Кашуба на конференции "Золото России".
Но в целом прогноз средней цены на 2018 год - $1310, сообщил С.Кашуба. В 2017 году мировые цены на золото в среднем составили $1257 за унцию, то есть прогноз Союза золотопромышленников на 2018 год подразумевает рост на 4%.
Среди факторов, которые будут способствовать росту цены, Союз золотопромышленников отмечает выход мировой экономики из кризиса, политику президента США Дональда Трампа, направленную на снижение курса доллара к основной корзине валют, напряженность геополитической ситуации (Северная Корея, Ближний Восток).
Восстановление высокого уровня цены на стабильном уровне $1400-1500 за унцию возможно лишь тогда, когда реально существенно сократится предложение золота на мировом рынке, считает Союз золотопромышленников. "Мы считаем, что до сих пор добыча золота в мире не покатилась вниз, а вышла на некое плато, на котором еще, может быть, 2-3 года продержится. Соответственно, уход большого количества золота с рынка мы не ожидаем в этом году и, может быть, даже в следующем. Поэтому этот фактор не будет способствовать повышательной тенденции на золото", - заявил в своем выступлении С.Кашуба.
Для сравнения, дневной бенчмарк цены золота во вторник - $1324,95 за унцию.
Алиев и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сотрудничество Баку и Анкары – пресс-служба президента Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить около 20 млн манатов на проектирование и строительство ASAN Heyat в Имишли
ЦИК Азербайджана изучает документы 7 претендентов в президенты
Президент Алиев повысил на 10% зарплаты сотрудникам МВД, имеющим специальные звания
По факту крушения Ан-26 в Хмеймиме организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов - прокуратура
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Торговая война не является целью пошлин Трампа на сталь и алюминий - Мнучин
Минфин на следующей неделе может объявить о дополнительных санкциях против РФ - глава Нацразведки
Посольство РФ в Лондоне рассматривает слова Джонсона по поводу инцидента с Скрипалем как часть антироссийской кампании
Итоги выборов президента в Армении – очередное предательство Ереваном Москвы
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Началась регистрация на 7-ой «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
БВШН проведет III Международный Форум SOCAR
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации