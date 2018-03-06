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Социум 06.03.2018 18:45

Президент Алиев повысил на 10% зарплаты сотрудникам МВД, имеющим специальные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении с 1 марта 2018 года в среднем на 10% заработных плат сотрудников МВД, имеющих специальные звания, а также гражданских лиц в системе министерства, не являющихся госслужащими.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Решение о повышении заработных плат направлено "на усиление социальной защиты" данной категории граждан.

А.Азизов

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Тэги: МВД, ЗАРПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]