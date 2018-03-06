Президент Алиев повысил на 10% зарплаты сотрудникам МВД, имеющим специальные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении с 1 марта 2018 года в среднем на 10% заработных плат сотрудников МВД, имеющих специальные звания, а также гражданских лиц в системе министерства, не являющихся госслужащими.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.
Решение о повышении заработных плат направлено "на усиление социальной защиты" данной категории граждан.
А.Азизов
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