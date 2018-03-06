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Дальнее зарубежье 06.03.2018 19:04

Глава МИД ФРГ пообещал рассмотреть требование Анкары об экстрадиции бывшего лидера сирийских курдов

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во вторник заявил о готовности германских властей принять к рассмотрению требование Турции о выдаче экс-главы сирийкой курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима.

"Мы получили вербальную ноту от МИД Турции и направим этот запрос, как обычно, министерству юстиции Германии, где он будет рассмотрен в соответствии с нормами конституции", - сказал З.Габриэль, выступая на совместной с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции в Берлине.

С.Муслим, прибывший в Прагу из Брюсселя, был задержан в Чехии в конце февраля. Суд Праги стоял перед выбором - отпустить курдского политика на свободу либо удерживать его под стражей в течение 40 дней, в течение которых он должен был быть экстрадирован в Турцию.

Пражский суд принял решение об освобождении С.Муслима, после чего его видели на демонстрации в Берлине, в которой приняли участие тысячи курдов.

В Турции С.Муслима обвиняют в нескольких преступлениях, а саму партию "Демократический союз" считают террористической и связанной с запрещенной турецкими властями Рабочей партией Курдистана.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ПОЛИТИК, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]