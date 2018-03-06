Президент Алиев распорядился выделить около 20 млн манатов на проектирование и строительство ASAN Heyat в Имишли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Госагентству ASAN из госбюджета 19,9 млн манатов на проектирование и строительства комплекса ASAN Heyat в Имишлинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Согласно распоряжению, средства на эти цели будут выделены из госбюджета Азербайджана на 2018 год в рамках государственных капвложений.

А.Азизов