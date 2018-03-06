Трамп готов мгновенно отреагировать на киберугрозы, заявляет глава Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп готов к мгновенному ответу на возможные киберугрозы из-за рубежа, цитирует во вторник слова директора Национальной разведки США Дэна Коутса газета "Хилл".

По словам Д.Коутса, киберугрозы вызывают серьезнейшее беспокойство в Белом доме. Он отметил, что лично обсуждал с американским президентом этот вопрос, и Д.Трамп его заверил в том, что "даст ему любые дополнительные полномочия, которые необходимы для того, чтобы противодействовать угрозе".

"Есть безусловная обеспокоенность этими постоянными усилиями России вмешаться в наши выборы. Белый дом США об этом осведомлен, как и мы. Ведомствам поручили с этим работать", - добавил Д.Коутс.

Он также отметил, что его сотрудники недавно встречались с коллегами из Госдепартамента США, Минобороны и министерства внутренней безопасности, чтобы обсудить решение проблем, связанных с киберугрозами в преддверии грядущих выборов в Конгресс США.