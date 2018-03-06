Нефть перешла к снижению, цена Brent уменьшилась до $65,39 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник вечером перешли к снижению, инвесторы ожидают данных о запасах топлива в США.

Майский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:05 во вторник опустился на $0,15 (0,23%) - до $65,39 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $66,16 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,27 (0,43%) - до $62,30 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики США о запасах будут опубликованы в среду в 19:30, а Американский институт нефти (API), получающий информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, обнародует собственные данные во вторник вечером по московскому времени.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют повышение запасов нефти на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей.

Между тем в рамках конференции CERAWeek в Хьюстоне уже второй год подряд прошел торжественный ужин представителей ОПЕК и американских компаний - производителей сланцевой нефти. Участники обменялись опытом, мероприятие было познавательным и полезным, заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

На вопрос о том, беспокоит ли ОПЕК рост нефтедобычи в США, ожидаемый в 2018 и 2019 годах, он ответил: "Совсем нет, это долгожданное событие. Спрос очень устойчивый, очень сильный".