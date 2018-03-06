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Дальнее зарубежье 06.03.2018 21:55

По итогам Совета ЕС по оборонным вопросам Могерини увидела прогресс в построении Союза безопасности и обороны

Министры обороны Евросоюза позитивно оценили работу, проведенную за последние полгода в вооруженных силах стран ЕС, благодаря которой родился Союз безопасности и обороны, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.

"Теперь мы договорились продолжать эту нашу работу по двум различным направлениям. Во-первых, реализовать согласованным образом оборонные инициативы, выдвинутые в прошлом году, особенно постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) с принятыми по нему сегодня решениями, но также ежегодный скоординированный анализ оборонных аспектов и Европейский оборонный фонд", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после заседания Совета по иностранным делам, который был полностью посвящен оборонным вопросам.

"Мы также сегодня с министрами приняли решение продолжить и сделать другие предложения, чтобы углубить нашу работу в области безопасности и обороны. Выполнить принятые решения, но также единодушно и твердо принять другие", - отметила глава дипломатии ЕС.

Она выделила три раздела будущих шагов в оборонной политике Евросоюза. Во-первых, это проект, являющийся одновременно проектом PESCO и сотрудничества ЕС-НАТО, - военная мобильность. Он имеет целью облегчить перемещение в Европейском союзе военной техники и личного состава.

"Это то, что может быть осуществлено только за счет деятельности Европейского союза, и мы приняли решение об этом. Мы также решили ускорить и конкретизировать эту работу. Вместе с Еврокомиссией я представлю план действий в ближайшие недели, надеюсь, до конца этого месяца, чтобы мы могли конкретно продвигаться дальше. Речь идет о приоритете не только ЕС, но также НАТО", - объяснила Ф.Могерини.

Вторая область, в которой Совет ЕС принял решение идти дальше - это партнерство. Министры договорились изучить различные методы расширить и структурировать рамки партнерства ЕС с третьими странами.

"И третья тема - деньги. Высокие амбиции должны быть поддержаны адекватными ресурсами, - продолжила Ф.Могерини. - Я предложила министрам работать над реализацией европейского инструмента мира. Об этом уже говорилось в декабре (2017 года - ИФ) накануне Европейского совета".

Она считает необходимым такой европейский инструмент мира, "чтобы финансировать военные расходы, которые не могут финансироваться через бюджет Европейского союза". То есть нужен собственный бюджет для этого инструмента для оказания поддержки оборонных возможностей вооруженных сил стран-партнеров. Дебаты об этом начались только на заседании совета во вторник, и первая реакция министров была позитивной, отметила Ф.Могерини.

Упоминая обмен мнениями с участвовавшей в рабочем обеде министров обороны ЕС заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, высокий представитель ЕС заявила, что "сотрудничество Европейского союза и НАТО никогда не было таким хорошим, как сегодня". "У нас есть возможность еще усилить, углубить и улучшить это сотрудничество", - добавила Ф.Могерини, напомнив 74 совместные акции двух союзов и выделив "флагманский проект - мобильность".

"Есть взаимодополняемость и полная согласованность между тем, что мы делаем в области безопасности и обороны на европейском уровне, и тем, что мы делаем с НАТО", - заверила глава европейской дипломатии.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, СОВЕТ, МОГЕРИНИ


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