Россия, Китай, Иран и Северная Корея представляют самые значимые киберугрозы для США - директор нацразведки США

В течение ближайшего года Россия, Китай, Иран и КНДР будут представлять наиболее значительные угрозы для кибербезопасности США, говорится в заявлении директора Нацразведки США Дэна Коутса, опубликованном комитетом сената по делам вооруженных сил.

"Использование кибератак как инструмента внешней политики вне военных конфликтов сейчас ограничено нерегулярными атаками низкого уровня. Однако Россия, Иран и Северная Корея пробуют более агрессивные кибератаки, которые представляют собой растущую угрозу Соединенным Штатам и американским партнерам", - говорится в документе.

"Мы ожидаем, что Россия осуществит более решительные и более разрушительные кибератаки в течение следующего года, наиболее вероятно, она использует новые возможности против Украины", - отмечается в нем.

Также директор Нацразведки США полагает, что "российские разведслужбы и службы безопасности продолжат "прощупывать" важнейшие инфраструктурные объекты США и их союзников".

В документе подчеркивается, что "Китай продолжит использовать кибершпионаж и возможности кибератак для поддержки приоритетов национальной безопасности", а "находящаяся под тяжелыми санкциями Северная Корея применит кибероперации для привлечения финансирования и сбора разведданных, а также осуществления атак на Южную Корею и Соединенных Штатов".

Кроме того, в Вашингтоне полагают, что внимание разведслужб Ирана в целом более посвящено ближневосточным государствам, в частности, Саудовской Аравии и Израилю.

"Тегеран, возможно, рассматривает кибератаки как универсальное средство ответа на провокации", - отмечается в заявлении Д.Коутса.