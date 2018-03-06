Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0992 RUR   0.0301 GBR   2.3529 TRY   0.4466

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.57 Brent   65.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 9 Мар 17° 10 Мар 10°

Дальнее зарубежье 06.03.2018 22:02

Порошенко обсудил с Пенсом санкции против РФ, миротворческую миссию в Донбассе, реформы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник.

"П.Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России. Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОРОШЕНКО, США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Порошенко ждет от американцев поставок летального оружия Порошенко: Сенат США одобрил выделение $500 млн и летальное оружие оборонного характера для Украины Порошенко приветствует назначение Волкера спецпредставителем США по Украине Президент Украины Порошенко надеется на усиление и расширение санкций США против РФ Порошенко надеется на содействие Трампа в достижении мира в Донбассе Порошенко назвал свой визит в США мощным, а программу - фантастической

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]