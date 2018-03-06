В Украине сохраняется риск внутренних кризисов, которыми может воспользоваться Россия - глава Нацразведки США

В Украине все еще сохраняется риск возникновения внутренних кризисов, которыми может воспользоваться Россия, чтобы подорвать прозападную направленность Киева, заявил во вторник глава Национальной разведки США Дэн Коутс.

"Украина остается под риском внутренних кризисов, которые Россия может использовать для подрыва прозападной ориентированности Киева. Эти факторы будут угрожать зарождающемуся экономическому восстановлению Украины и потенциально вести к изменению ее внешней политики, что в дальнейшем накалит напряженность между Россией и Западом", - отметил Д.Коутс, доклад которого опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил.

В нем отмечается, что подвижек в решении конфликта в восточной части Украины, вероятно, пока что не будет. "Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации против Украины, чтобы загнать в безвыходное положение и, там где, это возможно, подрывать усилия Киева по интеграции с ЕС и укреплению связей с НАТО", - прогнозирует документ.

Д.Коутс также высказал предположение, что "Россия продолжит работу над подрывом западного единства в вопросе санкций и поддержки Киева".

При этом в докладе отмечается, что "Москва справляется с последствиями санкций в их нынешнем виде".