Тереза Мэй обсудила на заседании совета нацбезопасности Великобритании инцидент с отравлением Скрипаля

В ходе заседания Совета национальной безопасности Великобритании премьер-министр Тереза Мэй обсудила ситуацию с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает во вторник газета "Гардиан".

В ходе заседания Т.Мэй и британским министрам "предоставили последнюю информацию о проводимом расследовании в Солсбери, которое теперь возглавляет отдел полиции по борьбе с терроризмом", отметил пресс-секретарь британского премьера. Также сообщается, что Т.Мэй сама выступила на заседании..

Ранее сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в минувшее воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Их состояние оценивается как критическое.