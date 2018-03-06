В МИД РФ назвали безосновательными заявления Джонсона по делу Скрипаля

В Москве считают безосновательными заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дикость какая-то, просто невозможная. (...) Такие заявления главы внешнеполитической службы - это просто какая-то дикость; есть процессуальные нормы, следствие, уважение к законам", - заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на просьбу прокомментировать слова главы британского МИД.
М.Захарова выразила недоумение тем, как "человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления".
"На основе чего? Прежде всего, нужно проявить какие-то элементарные дознавательные действия", - добавила она.
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