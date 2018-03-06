В ЕС рассчитывают на скорое позитивное разрешение пограничного инцидента между Грецией и Турцией

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини сообщила журналистам, что она знает о пограничном инциденте между Грецией и Турцией, в результате которого турецкой стороной были арестованы два греческих пограничника.
"Очень важно поддерживать добрососедские отношения, о чем мы всегда говорили нашим турецким коллегам на различных уровнях, в частности, на моем уровне. Добавлю, что это всегда важно между соседями, но это особенно важно между европейскими соседями, и, тем более, между двумя странами-союзницами по НАТО", - сказала глава дипломатии ЕС во вторник на пресс-конференции после заседания Совета ЕС, на котором обсуждались оборонные вопросы.
Она отметила, что участники совета были проинформированы министром обороны Греции об этой ситуации, они выразили ему свою солидарность и надежду, что этот инцидент очень скоро разрешится позитивным образом.
Ранее во вторник по этому вопросу высказался официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас. Он сообщил, что Еврокомиссия в курсе инцидента, произошедшего на границе Греции и Турции, который привел к аресту двух греческих военных, в настоящее время находящихся в тюрьме в Турции в ожидании судебного процесса.
Он также сообщил, что греческий министр обороны проинформировал на Совете ЕС своих коллег, и в Еврокомиссии рассчитывают на "быстрый и позитивный результат в духе добрососедства, какое всегда должно быть между двумя соседними странами, являющимися также членами НАТО".
В ответ на вопрос журналиста, можно ли это считать признаком того, что Турция нагнетает обстановку перед саммитом с Евросоюзом в Варне 26 марта, пресс-секретарь ЕК сказал, что не будет пускаться в подобную спекуляцию, "это инцидент на границе, который должен быть урегулирован мирным путем".
На вопрос о том, гарантировано ли уже на данный момент проведение этой встречи на высшем уровне в Варне или остаются условия для ее созыва, М.Схинас ответил: "Мы работаем по подготовке этого саммита, и мы задействованы во всех мероприятиях, ведущих к нему".
Алиев и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сотрудничество Баку и Анкары – пресс-служба президента Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить около 20 млн манатов на проектирование и строительство ASAN Heyat в Имишли
ЦИК Азербайджана изучает документы 7 претендентов в президенты
Союз золотопромышленников РФ прогнозирует волатильность на рынке золота в 2018 г со средней ценой $1310
Нефть перешла к снижению, цена Brent уменьшилась до $65,39 за баррель
Президент Украины своим указом утвердил санкции против четырех банков с российским капиталом
Президент Алиев повысил на 10% зарплаты сотрудникам МВД, имеющим специальные звания
По факту крушения Ан-26 в Хмеймиме организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов - прокуратура
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Итоги выборов президента в Армении – очередное предательство Ереваном Москвы
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Началась регистрация на 7-ой «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
БВШН проведет III Международный Форум SOCAR
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации