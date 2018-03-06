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Дальнее зарубежье 06.03.2018 22:15

В ЕС рассчитывают на скорое позитивное разрешение пограничного инцидента между Грецией и Турцией

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини сообщила журналистам, что она знает о пограничном инциденте между Грецией и Турцией, в результате которого турецкой стороной были арестованы два греческих пограничника.

"Очень важно поддерживать добрососедские отношения, о чем мы всегда говорили нашим турецким коллегам на различных уровнях, в частности, на моем уровне. Добавлю, что это всегда важно между соседями, но это особенно важно между европейскими соседями, и, тем более, между двумя странами-союзницами по НАТО", - сказала глава дипломатии ЕС во вторник на пресс-конференции после заседания Совета ЕС, на котором обсуждались оборонные вопросы.

Она отметила, что участники совета были проинформированы министром обороны Греции об этой ситуации, они выразили ему свою солидарность и надежду, что этот инцидент очень скоро разрешится позитивным образом.

Ранее во вторник по этому вопросу высказался официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас. Он сообщил, что Еврокомиссия в курсе инцидента, произошедшего на границе Греции и Турции, который привел к аресту двух греческих военных, в настоящее время находящихся в тюрьме в Турции в ожидании судебного процесса.

Он также сообщил, что греческий министр обороны проинформировал на Совете ЕС своих коллег, и в Еврокомиссии рассчитывают на "быстрый и позитивный результат в духе добрососедства, какое всегда должно быть между двумя соседними странами, являющимися также членами НАТО".

В ответ на вопрос журналиста, можно ли это считать признаком того, что Турция нагнетает обстановку перед саммитом с Евросоюзом в Варне 26 марта, пресс-секретарь ЕК сказал, что не будет пускаться в подобную спекуляцию, "это инцидент на границе, который должен быть урегулирован мирным путем".

На вопрос о том, гарантировано ли уже на данный момент проведение этой встречи на высшем уровне в Варне или остаются условия для ее созыва, М.Схинас ответил: "Мы работаем по подготовке этого саммита, и мы задействованы во всех мероприятиях, ведущих к нему".

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Тэги: ЕС, ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]