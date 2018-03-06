Президент США Дональд Трамп объяснил низкие рейтинги американской кинопремии "Оскар" отсутствием "звезд" в США и в шутку предположил, что его присутствие могло бы поднять рейтинги.
"Самые низкий рейтинг "Оскара" в истории. Проблема в том, что у нас больше не осталось Звезд, кроме вашего президента (просто шучу)!" - написал президент во вторник на своей страничке в "Твиттере".
Телеканал "Фокс-ньюс" отмечает, что церемония вручения премии американской академии прошла вечером воскресенья в Лос-Анджелесе в театре Dolby. Сообщается, что церемонию вручения премии в этом году посмотрело всего 26,5 млн человек, что на 20% меньше, чем в 2017 году.
Между тем, журнал Variety подчеркивает, что Национальный комитет Республиканской партии и эксперты с консервативными взглядами связывают сокращение аудитории с тем, что церемония награждения зачастую используется победителями как сцена для политических заявлений.
Комментаторы новостной программы "Fox & Friends" Шон Хэннити и Такер Карлсон также связали низкие рейтинги церемонии "Оскар" с либерально настроенным Голливудом и заявлениями, сделанными во время церемонии награждения.
Ведущий церемонии награждения Джимми Киммел в ходе вручения премии отпустил несколько шуток в адрес Белого дома и Д.Трампа.
Ранее в марте Д.Трамп выразил недовольство игрой актера Алека Болдуина, который в шоу Saturday Night Live (SNL) пародирует президента. В начале прошлого года он называл Мерил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда.
Статуэтка "Оскар" за лучший фильм в этом году досталась фантастической мелодраме "Форма воды", фильм также победил в категориях "Лучший дизайн фильма", "Лучший композитор". Режиссер этой картины Гильермо дель Торо также получил премию за эту работу.
Лучшим актером признали Гари Олдмена за фильм "Темные времена", а лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд за свою роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
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