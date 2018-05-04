Суверенный фонд Катара станет владельцем почти 19% Роснефти, сделка с китайской CEFC отменена

Сделка между CEFC China Energy Company Limited и консорциумом швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара, по итогам которой китайская компания должна была стать собственником 14,16% акций НК "Роснефть", отменена.

Как сообщила Glencore, в пятницу консорциум направил CEFC уведомление о расторжении сделки в соответствии с ее условиями.

Одновременно участники консорциума, созданного в декабре 2016 г для приобретения 19,5% "Роснефти", договорились о прекращении его существования. Пакет, который предназначался для продажи CEFC, получит QIA, которая в итоге станет владельцем 18,93% "Роснефти".

У Glencore сохранится 0,57%-ный пакет российской компании. Сделка с QIA принесет трейдеру около 3,7 млрд евро.

"Мы не комментируем эту информацию. Мы не покупатели, мы не продавцы, мы тут ни при чем. Пакет принадлежит консорциуму, это их дело", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, добавив, что расторжение сделки CEFC с консорциумом не влияет на контракт НК с китайской компанией на поставку нефти - он по-прежнему в силе.