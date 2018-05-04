Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0377 RUR   0.027 GBR   2.3082 TRY   0.4024

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 24° 8 Май 17° 26° 9 Май 16° 25°

ТЭК 04.05.2018 21:50

Суверенный фонд Катара станет владельцем почти 19% Роснефти, сделка с китайской CEFC отменена

Сделка между CEFC China Energy Company Limited и консорциумом швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара, по итогам которой китайская компания должна была стать собственником 14,16% акций НК "Роснефть", отменена.

Как сообщила Glencore, в пятницу консорциум направил CEFC уведомление о расторжении сделки в соответствии с ее условиями.

Одновременно участники консорциума, созданного в декабре 2016 г для приобретения 19,5% "Роснефти", договорились о прекращении его существования. Пакет, который предназначался для продажи CEFC, получит QIA, которая в итоге станет владельцем 18,93% "Роснефти".

У Glencore сохранится 0,57%-ный пакет российской компании. Сделка с QIA принесет трейдеру около 3,7 млрд евро.

"Мы не комментируем эту информацию. Мы не покупатели, мы не продавцы, мы тут ни при чем. Пакет принадлежит консорциуму, это их дело", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, добавив, что расторжение сделки CEFC с консорциумом не влияет на контракт НК с китайской компанией на поставку нефти - он по-прежнему в силе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОСНЕФТЬ, АКЦИОНЕРЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]