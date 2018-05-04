Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0377 RUR   0.027 GBR   2.3082 TRY   0.4024

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 24° 8 Май 17° 26° 9 Май 16° 25°

Дальнее зарубежье 04.05.2018 22:13

Выход Вашингтона из соглашения по иранскому атому может означать войну, считает Макрон

Возможное решение президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому может привести к опасным последствиям для всего мирового сообщества, заявил в интервью немецкому журналу "Шпигель" президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это означало бы открытие ящика Пандоры, это может означать войну", - сказал Э.Макрон, отвечая на вопрос журналиста о худшем из возможных сценариев - выходе США из СВПД.

"Я не верю в то, что Д.Трамп желает войны", - добавил французский президент.

Д.Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе, заключенный при бывшем президенте США Бараке Обаме, и заявлял о намерении Вашингтона выйти из сделки. Окончательное решение об участии США в СВПД Д.Трамп должен принять до 12 мая.

Ранее во время визита в Вашингтон президент Франции Э.Макрон заявил о том, что Париж выступает за сохранение сделки с Ираном по атому, однако считает важным инициировать переговоры о новом соглашении, которое призвано ограничить испытания Ираном баллистических ракет и его вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, США, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Франция намерена поддерживать американцев в Сирии - Макрон Макрон: Трамп намерен выйти из соглашения по ядерной программе Ирана Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора согласились, что Россия должна нести ответственность за "дело Скрипаля" - Белый дом Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов Трамп намерен пригласить Макрона в Вашингтон - СМИ Трамп и Макрон договорились продолжать оказывать давление на КНДР с целью вернуть ее на путь денуклеаризации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]