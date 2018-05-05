Трамп 22 мая обсудит с президентом Южной Кореи свою предстоящую встречу с Ким Чен Ыном

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин на встрече 22 мая в Белом доме обсудят предстоящий саммит американского и северокорейского лидеров.

"Президент Дональд Трамп встретится с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме 22 мая. Это третья встреча на высшем уровне между двумя лидерами подтверждает прочный союз и глубокую дружбу между США и Южной Кореей", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран "обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном".

Агентство "Блумберг" в пятницу сообщило, что дата и место проведения саммита американского президента Д.Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына определены.

"У нас есть дата, у нас есть место", - приводит агентство слова президента США.

Однако Д.Трамп не уточнил, где именно и когда состоится встреча.

Ранее сообщалось, что саммит был запланирован на конец мая - начало июня. Среди возможных место проведения СМИ называли Монголию, Сингапур, а также российские Хабаровск и Владивосток.