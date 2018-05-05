СБ ООН не смог принять заявление с осуждением слов лидера Палестины

Члены Совета Безопасности ООН не смогли принять заявление с осуждением антисемитских высказываний главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, сообщило постпредство США при Организации.

"Отвратительные антисемитские заявления палестинского руководства явно подрывают перспективы ближневосточного мирного процесса. Когда Совет Безопасности не может достичь консенсуса в отношении осуждения таких действий, это лишь еще больше подрывает доверие ООН в разрешении особо важных вопросов", - говорится в сообщении американской миссии при ООН.

Ранее израильская газета "Джерузалем пост" сообщила, что лидер палестинцев принес извинения за высказывания о Холокосте.

"Если людей обидели мои заявления, особенно тех, кто придерживается иудейской веры, то я приношу извинения", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводит издание.

"Я бы хотел убедить всех, что это (оскорбления - ИФ) не входило в мои намерения, и я уважаю иудейскую веру, как и все другие монотеистические религии", - подчеркнул М.Аббас.

По его словам, Холокост является "наиболее отвратительным преступлением за всю историю", а антисемитизм заслуживает осуждения.

Такое заявление глава ПНА сделал после того, как лидеры ряда стран и дипломаты призвали его извиниться за свои высказывания. М.Аббас ранее заявил, что евреи сами спровоцировали Холокост, и их преследование было связано с их поведением, а не религией.