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СНГ 05.05.2018 12:17

Шлюзовой модуль для международной окололунной станции запустят в начале 2026 года

Российский шлюзовой модуль для международной окололунной станции будет запущен в начале 2026 года, российский космонавт впервые отправится к Луне для монтажа модуля на российском корабле "Федерация", сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск шлюзового модуля международной лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (ранее проект носил название Deep Space Gateway), который будет создан в России, планируется в январе 2026 года", - сказал источник.

Между тем, источник подтвердил "Интерфаксу" планы запуска модуля не ранее 2026 года. "Как ожидается сам модуль для окололунной станции доставит сверхтяжелая американская ракета-носитель SLS. Однако изучаются различные варианты: среди них возможно и привлечение для этих целей российского носителя", - сказал источник.

В свою очередь, космонавт из России может отправиться к Луне для монтажа российской шлюзовой камеры не ранее середины 2026-начала 2027 года.

"Рассматриваются различные варианты, приоритетной считается отправка космонавта на российском корабле "Федерация" в составе международного экипажа", - сказал источник.

В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Предполагается, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль. Ожидается, что строительство станции может начаться уже в 2022 году.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ЛУНА, СТАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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