Шлюзовой модуль для международной окололунной станции запустят в начале 2026 года

Российский шлюзовой модуль для международной окололунной станции будет запущен в начале 2026 года, российский космонавт впервые отправится к Луне для монтажа модуля на российском корабле "Федерация", сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.
"Запуск шлюзового модуля международной лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (ранее проект носил название Deep Space Gateway), который будет создан в России, планируется в январе 2026 года", - сказал источник.
Между тем, источник подтвердил "Интерфаксу" планы запуска модуля не ранее 2026 года. "Как ожидается сам модуль для окололунной станции доставит сверхтяжелая американская ракета-носитель SLS. Однако изучаются различные варианты: среди них возможно и привлечение для этих целей российского носителя", - сказал источник.
В свою очередь, космонавт из России может отправиться к Луне для монтажа российской шлюзовой камеры не ранее середины 2026-начала 2027 года.
"Рассматриваются различные варианты, приоритетной считается отправка космонавта на российском корабле "Федерация" в составе международного экипажа", - сказал источник.
В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Предполагается, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль. Ожидается, что строительство станции может начаться уже в 2022 году.
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