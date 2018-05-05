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Регион 05.05.2018 11:31

Назарбаев в разговоре с президентом Армении выразил уверенность, что армянский народ найдет путь выхода из кризиса

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Арменом Саркисяном обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Армении, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдет верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля", - отмечается в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового главы правительства. При этом позднее оппозиционер поставил ультиматум, что стать премьером должен именно он.

1 мая Республиканская партия заявила, что на выборах 8 мая в парламенте нового премьер-министра страны не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит человека, которого выдвинет одна треть депутатов Национального собрания. Оппозиционные фракции парламента "Дашнакцутюн", "Царукян" и "Елк" заявили, что намерены поддержать "кандидата от народа" Н.Пашиняна.

3 мая в секретариат Национального собрания Армении был представлен документ с 41 подписью депутатов о выдвижении Н.Пашиняна на пост премьера республики. Для избрания премьером кандидату необходимо получить 53 голоса.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ


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