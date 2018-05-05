Министры обороны стран ЕС обсудят на встрече в Софии военную мобильность в Европе

Собравшиеся в Софии на неформальное совещание министры обороны стран ЕС обсудят главный аспект взаимодействия Евросоюза и НАТО - улучшение военной мобильности в Европе, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"В июле состоится саммит НАТО, так что это также значительный момент для подготовки к этому. Мы придем на него с важной работой по военной мобильности, которая облегчит передвижение военной техники и личного состава по всей Европе", - сказала Ф.Могерини, текст выступления которой распространила в субботу в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.
"Это работа, которую ЕС делает в координации с НАТО и которая, я считаю, будет на очень продвинутой стадии к июльскому саммиту НАТО", - отметила Ф.Могерини.
По ее словам, поскольку встреча неформальная, на ней не будут приниматься никаких решений. Министры обсудят состояние реализации проектов ЕС в военной области, и начнется подготовка июньского Европейского Совета, который снова сосредоточит внимание на европейской обороне.
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