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Дальнее зарубежье 05.05.2018 14:50

Министры обороны стран ЕС обсудят на встрече в Софии военную мобильность в Европе

Собравшиеся в Софии на неформальное совещание министры обороны стран ЕС обсудят главный аспект взаимодействия Евросоюза и НАТО - улучшение военной мобильности в Европе, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"В июле состоится саммит НАТО, так что это также значительный момент для подготовки к этому. Мы придем на него с важной работой по военной мобильности, которая облегчит передвижение военной техники и личного состава по всей Европе", - сказала Ф.Могерини, текст выступления которой распространила в субботу в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

"Это работа, которую ЕС делает в координации с НАТО и которая, я считаю, будет на очень продвинутой стадии к июльскому саммиту НАТО", - отметила Ф.Могерини.

По ее словам, поскольку встреча неформальная, на ней не будут приниматься никаких решений. Министры обсудят состояние реализации проектов ЕС в военной области, и начнется подготовка июньского Европейского Совета, который снова сосредоточит внимание на европейской обороне.

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Тэги: ЕС, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]