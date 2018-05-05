Астана стала единственной переговорной площадкой на Сирии, где достигнуты практические результаты - глава МИД Казахстана

Переговорный процесс в Астане принес конкретные результаты по снижению насилия в Сирии, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Согласно распространенному в субботу сообщению пресс-службы МИД, К.Абдрахманов выступил на 45-й сессии совета глав МИД Организации Исламского Сотрудничества в Дакке.

"В выступлении министром особое внимание было уделено Астанинскому процессу по Сирии, который всецело поддерживает Женевские переговоры под эгидой ООН, и показал себя единственной площадкой, где достигнуты практические результаты в четырех зонах деэскалации по существенному снижению насилия, прекращению огня, возврату к мирной жизни", - говорится в сообщении.

Астана приняла 8 раундов переговоров по Сирии. Очередной, 9-й раунд, запланирован на 14-15 мая.