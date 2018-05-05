Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0377 RUR   0.027 GBR   2.3082 TRY   0.4024

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 24° 8 Май 17° 26° 9 Май 16° 25°

СНГ 05.05.2018 16:30

МИД Молдавии протестует против участия российских военных в параде Победы в Тирасполе 9 мая

МИД Молдавии осудил участие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в военном параде в Приднестровье 9 мая.

"Такие действия ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова", - говорится в заявлении на официальном сайте МИД, распространенном в субботу.

"Участие ОГРВ в военном параде совместно с силовыми структурами региона вредит процессу приднестровского урегулирования и укреплению доверия между двумя берегами Днестра", - отметили в ведомстве.

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике находится контингент российских военнослужащих, основными задачами которых является недопущение эскалации приднестровского конфликта и охрана складов с боеприпасами.

ОГРВ является преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР осталась под юрисдикцией России.

ОГРВ регулярно участвует не только в военных парадах в ПМР, но и проводит совместно с силовыми структурами ПМР военные учения. МИД Молдавии неоднократно выступал против проведения такого рода учений.

В июле прошлого года парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе российского контингента войск с территории Приднестровья. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября прошлого года премьер Молдавии Павел Филип потребовал вывода ОГРВ с территории ПМР.

В этом году 9 мая по центральной площади Тирасполя пройдут около 600 человек, 10 "коробок". Военнослужащие ОГРВ пройдут отдельной "коробкой" вместе с представителями различных силовых подразделений ПМР: МВД, КГБ, казачества, военного института, суворовского училища.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, РОССИЯ, МИД


Похожие новости


Премьер Молдавии Павел Филип провел первое за два года заседание правительственной комиссии по приднестровскому урегулированию Глава МИД Молдавии подтвердил намерение Кишинева добиваться включения в повестку ГА ООН вопроса о выводе российских войск из Приднестровья Президент Молдавии выступил за сохранение в Приднестровье базы российских миротворцев МИД Молдавии назвал "нелегитимным" открытие представительства Приднестровья в Москве, призывает власти РФ отказать Тирасполю НАТО уважает территориальную целостностью Молдавии и не собирается признавать Приднестровье - Столтенберг Президент Молдавии считает ошибочной идею присоединения Приднестровья к России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]