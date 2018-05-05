Навальный задержан на несогласованной акции в Москве

Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией в субботу в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса".

Сотрудники полиции задержали оппозиционера на Пушкинской площади.

Также задержан координатор московского штаба А.Навального Николай Ляскин. "Меня задержали и отвезли в ОВД по Тверскому району", - сообщил Н.Ляскин агентствув. По его словам, полиция задержала его, когда он шел в сторону Тверской улицы.

Накануне руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что любые попытки проведения политических акций в центре Москвы, где в субботу планируются праздничные мероприятия, будут противозаконны и станут предметом внимания правоохранительных органов.

"Что касается завтрашнего мероприятия (шествия сторонников Алексея Навального - ИФ), оно является абсолютно незаконным. Мы считаем это провокацией и полной безответственностью. Завтра праздничный день, проходит немало мероприятий, в том числе, на Тверской улице", - сказал В.Черников в пятницу "Интерфаксу".

"Мы обращаемся к москвичам, чтобы они повнимательнее относились к тому, что будет проходить в центре города. Этот вопрос находится полностью в компетенции правоохранительных органов", - добавил чиновник.

28 апреля А.Навальный сообщил, что столичный департамент региональной безопасности запретил ему проведение митинга 5 мая.

"В связи с неприятием предложения об изменении места проведения публичных мероприятий, указанных в уведомлении, сообщаю, что организатор... не вправе проводить публичные мероприятия", - говорилось в письме столичного департамента безопасности, опубликованном А.Навальным в "Твиттере".

Тем не менее, оппозиционер написал, что мероприятие в связи с ответом мэрии будет проводиться на Тверской улице, поскольку такое право гарантировано Конституцией РФ.