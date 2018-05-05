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Дальнее зарубежье 05.05.2018 18:04

Могерини: несмотря на отсутствие официальных решений, неформальная встреча министров обороны ЕС была продуктивной

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала насыщенной и продуктивной неформальную встречу министров обороны ЕС в Софии в субботу.

"Никаких официальных решений не было принято, но мы рассмотрели различные аспекты предстоящей работы, в частности, в отношении дальнейших шагов в рамках постоянного структурированного сотрудничества (в области оборонной политики ЕС - ИФ). Как вы знаете, у нас уже есть 17 проектов. Я прослежу за тем, чтобы к Европейскому совету в июне мы также публично заявили о состоянии реализации этих проектов", - заявила она на пресс-конференции в болгарской столице в субботу.

Она отметила, что в дальнейшем в текущем году Евросоюзом будет принята новая серия проектов. По ее мнению, это говорит об уровне приверженности государств-членов начатому процессу в области обороны ЕС.

"Сегодня мы, в частности, сосредоточили внимание на одном из них, который также является флагманским проектом в плане сотрудничества между ЕС и НАТО. Это военная мобильность, где мы ставим целью обеспечить упорядоченное и эффективное перемещение вооруженных сил по всему Европейскому союзу и за его пределами, устранив существующие процессуальные и нормативные препятствия, а также усилив инфраструктуры ЕС для перевозки военной техники", - сказала высокий представитель Евросоюза по иностранным делам.

По ее словам, это пример решения практической и прагматичной задачи в рамках проектов постоянного структурированного сотрудничества.

"И я также проинформировала министров о моем намерении представить к середине июня подробное предложение о Европейском фонде мира, новом внебюджетном инструменте для финансирования нашей военной работы, военных операций, а также поддержки партнеров и возможности финансирования военного оснащения партнеров. Это работа, которая полностью поддерживается государствами-членами. Я собираюсь представить более подробные варианты к июню", - пообещала Ф.Могерини, текст выступления которой распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ПРОЕКТЫ, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]