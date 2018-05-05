Министры Южной Кореи посетили острова на разграничительной линии с КНДР

Четыре южнокорейских министра посетили два острова, Ёнпхёндо и Пэннёндо, находящиеся на северной линии разграничения (спорная разграничительная линия в Желтом море, разделяющая Южную Корею и КНДР - ИФ), передает в субботу агентство "Ренхап".
В поездке приняли участие глава минобороны Южной Кореи Со Ён Му, глава МИД страны Кан Гён Хва, министр по делам объединения Чо Мён Гюн и министр морских дел и рыболовства Ким Ён Чун.
По данным агентства, целью визита стал опрос местного населения относительно возможного превращения этой части разграничительной линии в зону мира, что было согласовано на межкорейском саммите.
"В результате переговоров между Северной Кореей и министрами по делам объединения, обороны, а также морских дел планируется провести границу морских вод, которые будут мирной территорией", - приводит агентство слова Чо Мён Гюна.
Так называемая северная разграничительная линия - демаркационная линия, разграничивающая территории Юга и Севера по итогам Корейской войны 1950-1953 годов. Она считается фактической морской границей между двумя странами.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Баку опровергает информацию об использовании спецслужбами Израиля территории Азербайджана для похищения иранского ядерного архива
Суверенный фонд Катара станет владельцем почти 19% Роснефти, сделка с китайской CEFC отменена
Итальянское движение "Пять звезд" активно препятствует строительству Трансадриатического газопровода
Нефть завершает пятницу и неделю слабым ростом, Brent торгуется у $73,9 за баррель
Отельеры Турции нанимают детективов для защиты от жалоб британских туристов
Президент Азербайджана считает необходимым развивать туристический потенциал Хачмазского района
Азеригаз газифицировал в январе-апреле около 30 населенных пунктов
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В Баку прошел II Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Каспийский бриз»
20 минут в день для звонков по всем направлениям за 40 гяпик от Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»