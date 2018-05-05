Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0377 RUR   0.027 GBR   2.3082 TRY   0.4024

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 24° 8 Май 17° 26° 9 Май 16° 25°

Дальнее зарубежье 05.05.2018 18:44

Министры Южной Кореи посетили острова на разграничительной линии с КНДР

Четыре южнокорейских министра посетили два острова, Ёнпхёндо и Пэннёндо, находящиеся на северной линии разграничения (спорная разграничительная линия в Желтом море, разделяющая Южную Корею и КНДР - ИФ), передает в субботу агентство "Ренхап".

В поездке приняли участие глава минобороны Южной Кореи Со Ён Му, глава МИД страны Кан Гён Хва, министр по делам объединения Чо Мён Гюн и министр морских дел и рыболовства Ким Ён Чун.

По данным агентства, целью визита стал опрос местного населения относительно возможного превращения этой части разграничительной линии в зону мира, что было согласовано на межкорейском саммите.

"В результате переговоров между Северной Кореей и министрами по делам объединения, обороны, а также морских дел планируется провести границу морских вод, которые будут мирной территорией", - приводит агентство слова Чо Мён Гюна.

Так называемая северная разграничительная линия - демаркационная линия, разграничивающая территории Юга и Севера по итогам Корейской войны 1950-1953 годов. Она считается фактической морской границей между двумя странами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОСТРОВА, ВИЗИТ


Похожие новости


КНДР перешла на единое время с Южной Кореей Пекин поддерживает заключение мирного договора между двумя Кореями - глава МИД КНР Мун Чжэ Ин исключает возможность вывода американских войск из Южной Кореи Ким Чен Ын произнес тост за мир на Корейском полуострове Военачальники из КНДР и Южной Кореи проведут переговоры в мае Президент Южной Кореи позднее в этом году посетит Пхеньян - заявление

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]