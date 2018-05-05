Министры Южной Кореи посетили острова на разграничительной линии с КНДР

Четыре южнокорейских министра посетили два острова, Ёнпхёндо и Пэннёндо, находящиеся на северной линии разграничения (спорная разграничительная линия в Желтом море, разделяющая Южную Корею и КНДР - ИФ), передает в субботу агентство "Ренхап".

В поездке приняли участие глава минобороны Южной Кореи Со Ён Му, глава МИД страны Кан Гён Хва, министр по делам объединения Чо Мён Гюн и министр морских дел и рыболовства Ким Ён Чун.

По данным агентства, целью визита стал опрос местного населения относительно возможного превращения этой части разграничительной линии в зону мира, что было согласовано на межкорейском саммите.

"В результате переговоров между Северной Кореей и министрами по делам объединения, обороны, а также морских дел планируется провести границу морских вод, которые будут мирной территорией", - приводит агентство слова Чо Мён Гюна.

Так называемая северная разграничительная линия - демаркационная линия, разграничивающая территории Юга и Севера по итогам Корейской войны 1950-1953 годов. Она считается фактической морской границей между двумя странами.