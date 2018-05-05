Порошенко надеется на помощь ЕС и США в вопросе ввода миротворцев в Донбасс

Украина надеется на тесное сотрудничество ЕС и США в вопросе ввода миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию "Фокус".
"Канцлер сыграла важнейшую роль в борьбе за нашу независимость и поддерживала нас в тяжелые времена. Оба лидера (Германии и Франции - ИФ) только что посетили Соединенные Штаты, и я надеюсь на тесное сотрудничество США с ЕС в вопросе создания миротворческой миссии ООН, а также лучшую координацию в вопросе санкций", - сказал П.Порошенко, которого цитирует в субботу пресс-служба президента.
Так он ответил на вопрос об ожиданиях от встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 10 мая в Аахене.
"Они (санкции) - важный рычаг, который заставит Россию сесть за стол переговоров и перейти к выполнению минских договоренностей", - заявил П.Порошенко.
Он выразил убеждение, что в вопросе установления мира на Украине и восстановление ее территориальной целостности нужен прорыв. "Эту цель помогла бы выполнить миротворческая миссия, которая создала бы необходимую среду безопасности, чтобы способствовать проведению свободных и честных выборов на востоке Украины. И, пожалуйста, Россия, мы ничего неправильного от вас не требуем, но вернитесь к цивилизованному диалогу и отведите свои войска", - сказал президент Украины.
На вопрос, ожидаются ли новые предложения президента России Владимира Путина после его переизбрания на пост для урегулирования ситуации в Донбассе, глава Украины сказал: "Это - странная точка зрения. Если Путин постоянно обещает вещи, которых не выполняет, зачем ждать новое предложение?"
Он добавил, что в первую очередь хочет мира и развития Украины. "Я - президент мира. Я мечтаю о мире. Мы прекрасно можем развивать свою страну, если бы не война. Мы потеряли 25% своего промышленного потенциала в Донбассе. 6% нашего ВВП тратим на военно-оборонную сферу. Со стороны России на нас распространено полное эмбарго. Доля РФ в украинском экспорте сократилась с 33% до 9%, теперь она состоит только из транзита газа и продукции энергетического комплекса", - сказал П.Порошенко.
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