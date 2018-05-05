На Навального составили административный протокол, вменив неповиновение полиции

Административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции составлен в отношении Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, находящийся в отделе полиции, куда был доставлен оппозиционер.

"Составлен протокол по 19.3 (статье Кодекса об административных правонарушениях - ИФ)", - сказал И.Яшин.

По его словам, в ближайшее время в отделение полиции по району Красносельское, где находится А.Навальный, прибудет его адвокат.

В свою очередь, задержанного координатора московского штаба А.Навального Николая Ляскина доставили в ОВД "Тверское", сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева. По ее словам, на Н.Ляскина составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации публичного мероприятия) и оставили в полиции до рассмотрения дела, которое состоится в понедельник в Тверском суде Москвы.

Ранее в субботу сотрудники полиции задержали А.Навального на Пушкинской площади. "В центре Москвы за организацию несогласованной акции задержаны А.Навальный и Н.Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.