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СНГ 05.05.2018 19:45

На Навального составили административный протокол, вменив неповиновение полиции

Административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции составлен в отношении Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, находящийся в отделе полиции, куда был доставлен оппозиционер.

"Составлен протокол по 19.3 (статье Кодекса об административных правонарушениях - ИФ)", - сказал И.Яшин.

По его словам, в ближайшее время в отделение полиции по району Красносельское, где находится А.Навальный, прибудет его адвокат.

В свою очередь, задержанного координатора московского штаба А.Навального Николая Ляскина доставили в ОВД "Тверское", сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева. По ее словам, на Н.Ляскина составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации публичного мероприятия) и оставили в полиции до рассмотрения дела, которое состоится в понедельник в Тверском суде Москвы.

Ранее в субботу сотрудники полиции задержали А.Навального на Пушкинской площади. "В центре Москвы за организацию несогласованной акции задержаны А.Навальный и Н.Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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Тэги: МОСКВА, НАВАЛЬНЫЙ, ПОЛИЦИЯ, ПРОТОКОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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