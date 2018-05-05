Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0377 RUR   0.027 GBR   2.3082 TRY   0.4024

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 24° 8 Май 17° 26° 9 Май 16° 25°

СНГ 05.05.2018 22:05

Порошенко допускает, что Украина успеет в мае завершить создание Антикоррупционного суда и получить следующий транш МВФ

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии 2018 года, возможно уже в мае.

"Мы стремимся ускорить процесс образования Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш (МВФ - ИФ)", - заявил П.Порошенко в интервью немецкому изданию Focus, которое цитирует пресс-служба президента Украины в субботу.

Глава Украинского государства отметил, что вместе с позицией о необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией в Украине, Международный валютный фонд отмечает значительный экономический рост в стране и проведение реформ.

"Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли больше, чем за 25 лет до этого", - подчеркнул П.Порошенко, отметив, что это не только оценке МВФ, но и Всемирного банка.

Он напомнил, что в рейтинге Doing Business Украина с 137 места в 2013 году поднялись на 79 позицию. "Темпы экономического роста в этом году, очевидно, вырастут на 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны", - также подчеркнул президент Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, МВФ, ТРАНШ


Похожие новости


Президент Порошенко наградил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V ступени за вклад Порошенко насчитал 23 российских военных в украинских тюрьмах Турция поддержала инициативу введения миротворцев ООН в Донбасс - Порошенко Порошенко предлагает ЕС признать Россию страной-агрессором и содействовать предоставлению Украине оборонительного вооружения Президент Украины обсудит с Могерини урегулирование в Донбассе Порошенко заявил, что впервые украинские олигархи не имеют влияния на президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]