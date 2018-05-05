Порошенко допускает, что Украина успеет в мае завершить создание Антикоррупционного суда и получить следующий транш МВФ

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии 2018 года, возможно уже в мае.

"Мы стремимся ускорить процесс образования Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш (МВФ - ИФ)", - заявил П.Порошенко в интервью немецкому изданию Focus, которое цитирует пресс-служба президента Украины в субботу.

Глава Украинского государства отметил, что вместе с позицией о необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией в Украине, Международный валютный фонд отмечает значительный экономический рост в стране и проведение реформ.

"Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли больше, чем за 25 лет до этого", - подчеркнул П.Порошенко, отметив, что это не только оценке МВФ, но и Всемирного банка.

Он напомнил, что в рейтинге Doing Business Украина с 137 места в 2013 году поднялись на 79 позицию. "Темпы экономического роста в этом году, очевидно, вырастут на 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны", - также подчеркнул президент Украины.